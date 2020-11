Grünes Gewölbe: Festnahmen und Fahndungen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Berlin/Dresden, 17.11.20: Außergewöhnlicher Großeinsatz mit über 1600 Polizeibeamten aus acht Bundesländern in Berlin. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte in der Hauptstadt durchsucht. Hintergrund ist der Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe von Dresden vor knapp einem Jahr. Bei dem Einbruch hatten Unbekannte aus der berühmten Schatzkammer Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen. Bisher wurden am Dienstag drei Tatverdächtige festgenommen. Nach zwei weiteren Verdächtigen fahndet die Polizei. Die deutschen Staatsbürger gehören nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie an. Es gibt demnach auch einen Zusammenhang zum Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum. Trotz der Festnahmen haben die Ermittler wenig Hoffnung, dass die Objekte aus dem Grünen Gewölbe wieder nach Dresden zurückkehren.



