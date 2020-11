Jogi Löw vor dem Aus? Das sagt die Weltpresse dazu vor 9 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:32s - Veröffentlicht: Nach der 0:6 Niederlage gegen Spanien in der Nations League muss die DFB-Elf ordentlich Demütigung einstecken. Das sagt die weltweite Presse zu dem historischen Debakel.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen