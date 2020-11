Trump feuert Behördenleiter vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Washington, 18.11.20: Kündigung nach Widerspruch: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert - Chris Krebs, den Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit. Dieser hatte die Behauptungen Trumps zu einem angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen. Auf Twitter schrieb Trump: Chris Krebs, sei «mit sofortiger Wirkung» entlassen worden. Dessen Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei «hochgradig unzutreffend», so Trump. Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten Trumps anhaltende Vorwürfen am vergangenen Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung zurückgewiesen - ohne den Präsidenten dabei beim Namen zu nennen. Die Wahl am 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte, hieß es in der Stellungnahme.