Verband: Pyrotechnik-Unternehmen bei Böllerverbot in Gefahr

Ratingen, 19.11.20: Der Branchenverband warnt: Ein Böllerverbot zu Silvester würde viele Pyrotechnik-Unternehmen in ihrer Existenz bedrohen. Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie sagte am Donnerstag in Ratingen: Texttafel Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie «Die Hoffnung, einigermaßen durch dieses Corona-Jahr zu kommen, ruht auf Silvester, das ist der Tag, an dem wir 90 Prozent unseres Jahresumsatzes machen. Ein Total-Ausfall wäre verheerend. Dann wäre die gesamte Branche in Gefahr. Das Dilemma ist auch: Wenn wir nicht abverkaufen können, sind die Lager voll und wir können nichts Neues produzieren.» Dann seien auch Arbeitsplätze in Gefahr. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Branche einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Nach Auskunft des Verbandes haben einige Hersteller bereits Einbußen, weil sie 2020 keine Bühnen- oder Großfeuerwerke für Veranstaltungen verkaufen konnten.