Corona-Impfstoff wird für USA angemeldet: Europa soll folgen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: New York/Mainz, 20.11.20: Großer Schritt auf dem Weg zum sehnsüchtig erwarteten Wirkstoff gegen eine Corona-Infektion. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer wollen bis zum Wochenende bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen. Das teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Anträge auf eine Zulassung für Europa und weitere Regionen seien in Vorbereitung. Bei einer Genehmigung ist die Lieferung des Impfstoffes innerhalb von Stunden möglich. Falls der Wirkstoff zugelassen werde, könnten besonders gefährdete Menschen in den USA Mitte bis Ende Dezember mit dem Impfstoff versorgt werden.