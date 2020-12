„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Paare trennten sich anschließend vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 02:12s - Veröffentlicht: Für die Beziehungen der teilnehmenden Paare kann „Das Sommerhaus der Stars“ offenbar eine ziemliche Tortur sein: Bereits 14 Promi-Paare trennten sich nach ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show, zuletzt beispielsweise Andrej Mangold und Jennifer Lange. +++ Alle Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ gibt’s natürlich auf www.tvnow.de zu sehen.



