Trump macht Weg für Biden frei, bleibt aber kämpferisch vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Der scheidende US-Präsident hat mit wochenlanger Verzögerung die notwendigen Schritte für die offizielle Amtsübergabe an Joe Biden angeordnet. Von einer Wahlniederlage will Trump allerdings weiterhin nichts wissen. View on euronews