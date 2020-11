RKI meldet 1 Mio. Infektionen - Aufschrei über Corona-Hotspot Hildburghausen vor 22 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:40s - Veröffentlicht: An diesem Freitag werden 22.806 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI liegt die 7 Tage Inzidenz in Hildburghausen bei 629. Nach den Protesten gegen die Corona-Regeln in der Stadt in Thüringen hatte es Kritik gehagelt.



