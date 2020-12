Strenge Ausgangsbeschränkungen in Passau haben begonnen vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Passau, 28.11.20: Angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen gelten in Passau seit Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Maßnahmen sollen zunächst eine Woche dauern. Das kündigte Oberbürgermeister Jürgen Dupper an. Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem gelten eine Reihe weiterer Maßnahmen. Passau hatte am Freitag einen Corona-Inzidenzwert von knapp 440 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Viele Bürger können die Maßnahmen deshalb nachvollziehen. Frühestens bei dem Rückgang der Infektionszahlen auf eine Inzidenz von 300 könnten die Beschränkungen laut dem Oberbürgermeister wieder gelockert werden.