Laschet für neue Konzepte in Corona-Pandemie - Braun

Berlin, 30.11.20: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet fordert neue Konzepte in der Corona-Pandemie schon ab Januar. Noch ein weiteres Jahr wie dieses würden Gesellschaft und Wirtschaft nicht durchhalten, sagte Laschet der «Rheinischen Post». Ab dem Jahreswechsel müssten deshalb «kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen», sagte er. Mit der Zulassung des Impfstoffs seien diese Konzepte auch realistisch. Auf Dauer könne man nicht alles schließen, und den Staat Monat für Monat Milliarden-Ausfälle bezhalen lassen. Ab dem neuen Jahr sei deshalb ein neues Modell nötig. Dauerhafte Schließungen und anschließende Ausgleichszahlungen würden den Staat auf Dauer kaputt machen, so Laschet. Kanzleramtsminister Helge Braun blickt unterdessen in der Corona-Krise optimistisch auf das kommende Jahr. «Die Pandemie verliert im nächsten Jahr ihren Schrecken», sagte er dem Handelsblatt Zusätzlich zu den Milliarden für die von der Corona-Krise schwer getroffene deutsche Wirtschaft stellt Braun weitere Hilfen in Aussicht. Bei Bedarf müsste man neue Impulse setzen. Allerdings sollen die Hilfen nicht in der jetzigen Form fortgesetzt werden. Im November und Dezember unterstützt der Bund Firmen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat.