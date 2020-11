Löw ins EM-Jahr 2021 - Bundestrainer bleibt beim DFB vor 39 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Frankfurt/Main, 30.11.20: Joachim Löw darf weitermachen. Der Rekord-Bundestrainer erhält vom Deutschen Fußball-Bund auch nach der geschichtsträchtigen 0:6-Niederlage in Spanien das Vertrauen und soll die Nationalmannschaft bei der EM 2021 zum Erfolg führen. «Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr», teilte der DFB nach mehreren Konferenzen am Montag mit. Das DFB-Präsidium habe «einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen». Löw ist seit mehr als 14 Jahren DFB-Chefcoach und krönte sich nach mehreren starken Turnieren 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien. Ab dem WM-Vorrundenaus als Titelverteidiger in Russland 2018 wuchs die Kritik an dem Trainer. Die jüngste 0:6-Niederlage gegen Spanien hat heftige Nachwirkungen, schließlich bleibt bis zum Start in die Vorbereitung für die EM mit drei Heimspielen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn nur noch eine Länderspiel-Phase im März.