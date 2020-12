EU-USA: Brüssel will Rückkehr zur guten alten Zeit vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:21s - Veröffentlicht: Die USA bereiten sich auf eine neue Präsidentschaft vor. Zugleich findet auch in Europa ein Übergang statt, nämlich, eine Neubestimmung der transatlantischen Beziehungen. Brüssel will eine Wiederbelebung der engen Partnerschaft, die durch das Begraben der Spannungen mit Trump ermöglicht werden soll.



