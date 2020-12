Amokfahrt in Trier: Fünf Menschen getötet, etliche verletzt vor 11 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Trier, 01.12.20: Ein Mann hat bei einer Amokfahrt mit einem Sportgeländewagen in der Trierer Innenstadt fünf Menschen getötet, darunter ein neun Monate altes Baby. 15 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizei nahm unmittelbar nach der Tat einen 51 Jahren alten Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg fest, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft psychisch krank sein könnte. Der Tatverdächtige war betrunken, konnte aber vernommen werden. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gab es zunächst nicht. Das Motiv des Täters ist unklar. «Dieses Ereignis erschüttert ganz Deutschland», sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstagabend in Trier. Der Täter sei gezielt vorgegangen und «Zickzacklinien» gefahren, um Leid zuzufügen. Ermittelt werde wegen Mordes in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung in einer ganzen Reihe weiterer Fälle. Bei dem Mann wurden 1,4 Promille Atemalkohol festgestellt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend von einem «schlimmen und schrecklichen Tag». Rund 300 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdiensten und anderen Hilfsorganisationen waren im Einsatz.