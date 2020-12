EU-Gipfel für verschärftes Klimaziel 2030: Minus 55 Prozent vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Brüssel, 11.12.20: Die Europäische Union verschärft ihr Klimaziel für 2030 deutlich. Um mindestens 55 Prozent soll der Ausstoß von Treibhausgasen unter den Wert von 1990 sinken. Dies beschloss der EU-Gipfel in Brüssel am Freitagmorgen. Der Beschluss gelang erst nach Beratungen die ganze Nacht hindurch. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Das halte ich für ein wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ziel nicht hätten erreichen können.» Bisher gilt ein Klimaziel von minus 40 Prozent. Die Verschärfung soll helfen, das Klimaabkommen von Paris umzusetzen. Es ist eine Etappe auf dem Weg, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Nötig sind unter anderem eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas, ein rascher Umstieg auf Ökostrom und Fahrzeuge ohne Abgase.