Früher im die Corona-Ferien - Kultusminister verbietet Schülern Distanzunterricht vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:36s - Veröffentlicht: Höchst offiziell und schriftlich verbietet Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister in Bayern, seinen Schülern Distanzunterricht. Hintergrund sind offenbar Versagensängste.



