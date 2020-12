Ethikrat-Professor fordert knallhart: Keine Beatmung für Impfgegner vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: In einem Brandbrief an die Impfgegner hat Humangenetiker Prof. Dr. Wolfram Henn eine klare Ansage gemacht: Wer sich nicht impfen lassen will, soll auf ein Intensivbett verzichten.



