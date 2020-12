Söder: mehr Tempo bei Beschaffung von Corona-Impfstoff vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 20.12.20: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mehr Tempo bei der Beschaffung von Corona-Impfstoff gefordert. Der CSU-Vorsitzende sagte der «Bild am Sonntag»: «Es muss alles darauf ausgerichtet werden, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann schneller verteilt wird.» Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar zufolge wollen sich 62 Prozent der Menschen in Deutschland gegen Covid-19 impfen lassen. 32 Prozent wollen darauf verzichten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Samstag erklärt, dass jedem, der 2021 geimpft werden wolle, so bald wie möglich ein «Impfangebot» gemacht werde. Für die zwei Präparate der Unternehmen Biontech/Pfizer sowie Moderna sind dem Ministerium zufolge insgesamt 136,3 Millionen Dosen sicher. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich so rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen - bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland.



