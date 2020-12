Lufthansa fliegt noch nach Großbritannien - jedoch leer zurück vor 4 Tagen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 00:22s - Veröffentlicht: Die Lufthansa will derzeit ihre Flüge nach Großbritannien fortsetzen. Auf den Rückflügen nach Deutschland sind dann jedoch die Maschinen leer. Sollten in Großbritannien noch weitere Deutsche zurückgeholt werden müssen, so steht die Airline zur Verfügung. Dies müsste dann jedoch die Bundesregierung und die zuständigen Behörden entscheiden.



