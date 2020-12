Niemand kommt rein! Schweden will die neue Covid-Variante nicht vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Das skandinavische Land hat seine Grenze zu Dänemark geschlossen, auch aus Großbritannien darf man nur noch in Ausnahmefällen einreisen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen