2020 und die EU: Was für ein Jahr! vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 07:02s - Veröffentlicht: Corona hat 2020 wohl alles dominiert - fast. Wir sagen, wer in der EU vom Weihnachtsmann die Rute bekommt und wer das Lob. Und was war für Europa das "Wort des Jahres"?



