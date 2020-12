Bosnien: Migranten kehren in abgebranntes Lager zurück vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Bei Schnee und Minustemperaturen - Hunderte Migranten in Bosnien sind in das abgebrannte Flüchtlingslager in Lipa zurückgekehrt.