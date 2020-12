12 892 Corona-Neuinfektionen und 852 neue Todesfälle vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Berlin, 29.12.20: Berlin - RKI: 12 892 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet Laut RKI ausserdem 852 weitere Todesfälle Zahlen nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar Zum Jahreswechsel geringere Zahl an Tests und auch weniger Meldungen Dennoch war Zahl der Todesfälle vor einer Woche mit 731 Fällen geringer RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 664 726 Infektionen mit Sars-CoV-2 Sieben-Tage-R-Wert vom Montag bei 0,74 (Sonntag: 0,83)



