Julian F.M. Stoeckel über die geplante Dschungelshow 2021 vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 02:21s - Veröffentlicht: Auch im Jahr 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie noch einiges anders – zum Beispiel das Dschungelcamp. Statt der klassischen Variante kommt RTL mit einer Ersatzshow daher. „it’s in TV“ hat bei Ex-Camper Julian F.M. Stoeckel nachgefragt, was er von dem Konzept der sogenannten „Dschungelshow“ hält. Erfahrt hier die Details! +++ Die letzte Staffel des „Dschungelcamps“ und viele Folgen mehr gibt’s natürlich auf tvnow.de zu sehen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Dschungelshow: Publikum vergleicht Melanie Müller mit dem Joker Statt des klassischen Dschungelcamps in Australien findet 2021 eine Ersatzshow in Hürth bei Köln...

t-online.de vor 12 Stunden - Deutschland