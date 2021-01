Paul McCartney trauert um Fußball-Kultsänger Gerry Marsden vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Der britische Sänger Gerry Marsden, der durch die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" berühmt wurde, starb im Alter von 78 Jahren. Musikerkollege Paul McCartney nimmt Abschied.