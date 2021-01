Karliczek: Präsenzunterricht derzeit nicht vorstellbar vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Berlin, 04.01.20: In der Debatte um die Wiederaufnahme des Schulunterrichts in Zeiten der Corona-Pandemie hat Bildungsministerin Anja Karliczek die Bevölkerung auf weitere schwierige Wochen eingestimmt. Eine vollständige Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei aufgrund der Infektionslage in diesen Tagen «nicht vorstellbar». Das sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Infektionszahlen seien weiterhin hoch, und es sei noch unklar, welche Auswirkungen die Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel hätten. Die Frage, wie mit Kitas und Grundschulen umgegangen werde, könne nicht rein nach Infektionsschutzgesichtspunkten entschieden werden, sondern es sei eine umsichtige politische Abwägung nötig.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Liveblog: ++Voller Präsenzunterricht "nicht vorstellbar"++ Bildungsministerin Karliczek zufolge ist derzeit ein voller Präsenzunterricht "nicht vorstellbar"....

tagesschau.de vor 4 Tagen - Top