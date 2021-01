Deutschland übertrifft wegen Corona das 2020-Klimaziel

Berlin 04.01.21: Als Folge der Corona-Krise hat Deutschland Experten zufolge das Klimaschutz-Ziel für das Jahr 2020 übertroffen.

Der Treibhausgas-Ausstoß habe im vergangenen Jahr rund 42 Prozent unter dem Wert von 1990 gelegen - angepeilt waren 40 Prozent.

Das ergab eine Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende.

Den Berechnungen zufolge gingen die Emissionen 2020 um über 80 Millionen Tonnen CO2 zurück.

Ein Großteil dieser Minderung seien der Analyse zufolge aber eine Folge der Corona-Pandemie, ohne sie wäre das Klimaziel demnach verfehlt worden.

Verkehr und Industrie werden den Experten zufolge wieder mehr Treibhausgase ausstoßen, sobald die Wirtschaft wieder anzieht.

Für 2021 wird insgesamt wieder mit mehr Emissionen gerechnet.

Als Folge der Pandemie ist der Energieverbrauch im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Dazu kamen den Experten zufolge relativ hohe CO2-Preise in der EU sowie niedrige Gaspreise und ein milder Winter, in dem nicht so viel geheizt wurde.