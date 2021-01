Bund und Länder beraten über Verlängerung des Lockdowns vor 17 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 04.01.21: Geht der seit Mitte Dezember geltende Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in die Verlängerung? Darüber will die Politik heute beraten. Kanzlerin Angela Merkel schaltet sich dazu mit den Regierungschefs der Bundesländer zusammen. In den vergangenen Tagen deutete sich bereits an, dass das öffentliche Leben wegen hoher Infektionszahlen vorerst noch nicht wieder hochgefahren wird. Die Mehrheit der Ministerpräsidenten und der Bund sind für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen um drei Wochen bis Ende Januar. Seit dem 16. Dezember sind viele Geschäfte in Deutschland, aber auch die Schulen und Kitas dicht, es gelten zudem strenge Beschränkungen etwa für private Treffen. Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits mehrere Wochen vorher schließen. Ziel der Maßnahmen ist es, Kontakte zwischen Menschen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Bund und Länder hatten den harten Lockdown Mitte Dezember zunächst bis zum 10. Januar beschlossen - schon damals gab es Stimmen, die eine Verlängerung mit Blick auf die Corona-Lage für wahrscheinlich hielten.