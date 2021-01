Berlin, 07.01.21: Berlin: Jetzt zwei Corona-Impfstoffe in der EU zugelassen 26 391 Corona-Neuinfektionen und 1070 neue Todesfälle gemeldet Interpretation schwer - Klarheit über Infektionsgeschehen erst Mitte Januar Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen bei 121,8 RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 835 038 nachgewiesene Infektionen Sieben-Tage-R-Wert vom Mittwoch bei 0,83 (Dienstag: 0,81) Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 37 607 Zahl der Corona-Impfungen (Stand: Mittwoch) rund 370 000