Wie geht es weiter für Schüler, Eltern und Lehrer? Highlights aus der Pressekonferenz mit Kultusminister Michael Piazolo. vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 01:40s - Veröffentlicht: Distanzunterricht, Faschingsferien, Mebis und mehr - Michael Piazolo hat in der Pressekonferenz einen ganzen Strauß an Maßnahmen verkündet, wie der Schulbetrieb in den nächsten Wochen stattfinden soll.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen