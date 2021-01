Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Washington, 08.01.21: Donald Trump bricht mit einer langen Tradition. Der abgewählte US-Präsident will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden teilnehmen. Das kündigte Trump am Freitag auf Twitter an. Der Demokrat Biden soll am 20. Januar in der US-Hauptstadt Washington als künftiger Präsident vereidigt werden. Trumps Anwesenheit bei der Zeremonie entspräche der politischen Gepflogenheit, Biden wird aber auch ohne den Amtsvorgänger als neuer Präsident vereidigt. Trump hatte die Präsidentschaftswahl im November mit deutlichem Abstand gegen seinen demokratischen Herausforderer verloren - er weigerte sich über Monate, seine Niederlage einzugestehen. Noch bis zur offiziellen Zertifizierung der Wahlergebnisse am Donnerstag im Kongress hielt Trump an der Darstellung fest, der Wahlausgang könne umgestürzt werden. Bei einer Großkundgebung stachelte er mit dieser Darstellung auch Anhänger auf, die daraufhin zum Kongresssitz marschierten und diesen stürmten. Erst nach der amtlichen Verkündung des Ergebnisses bei einer Sitzung beider Kongresskammern ließ Trump mitteilen, er werde sich nicht weiter gegen die Machtübergabe an Biden sperren.