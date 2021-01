12 497 Corona-Neuinfektionen und 343 neue Todesfälle

DEUTSCHLAND 12 497 Corona-Neuinfektionen 343 neue Todesfälle Das meldete das Robert Koch-Institut am Montagmorgen An Montagen meist niedriger erfasste Fallzahlen, weil am Wochenende weniger getestet wird Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig,· ...weil um Weihnachten und Jahreswechsel Corona-Fälle verzögert entdeckt wurden Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagmorgen bei 166,6 Unterschiede zwischen Bundesländern sind enorm:... ...Höchste Inzidenz in Sachsen mit 359,8, niedrigster Wert in Bremen mit 90,9