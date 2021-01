Schwarzenegger zu Trump: Er ist der schlechteste Präsident vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Berlin, 11.01.20: Arnold Schwarzenegger hat die Amerikaner nach dem Sturm auf das Kapitol in einer Botschaft auf Twitter dazu aufgerufen, die Spaltung des Landes zu überwinden. O-Ton Arnold Schwarzenegger Der in Österreich geborene Schwarzenegger zog Parallelen zwischen dem Sturm auf das Kapitol in Washington und dem Judenpogrom in Deutschland 1938 in der «Kristallnacht». O-Ton Arnold Schwarzenegger Außerdem bezeichnete Schwarzenegger, der selbst der Republikanischen Partei angehört, Donald Trump als den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. O-Ton Arnold Schwarzenegger