Nun also doch? Söder bringt Impfpflicht ins Spiel vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: München, 12.01.20: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat beklagt, es gebe unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung. Der CSU-Chef sagte der Süddeutschen Zeitung, der deutsche Ethikrat solle deshalb Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Sich impfen zu lassen, solle als Bürgerpflicht angesehen werden, sagte Söder. Eine staatliche Kampagne zur Förderung der Impfbereitschaft, an der sich Vorbilder aus Kunst, Sport und Politik beteiligen, könne helfen. Weil nicht genug Corona-Impfstoff da sei, forderte er außerdem eine «nationale Pharma-Allianz», um die Produktion zu beschleunigen. Außerdem forderte Söder «dringend mehr Einrichtungen, in denen das mutierte Virus nachgewiesen werden kann». Die wenigen Einrichtungen in Deutschland würden nicht reichen.