Strenge Einreiseregeln: So möchte Spahn die Corona-Mutationen stoppen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte durch Einreiseregeln die Ausbreitung der Corona-Mutationen in Deutschland bremsen. Das geht aus einem Rechtsverordnungs-Entwurf hervor.



