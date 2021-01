Magier „Siegfried und Roy“: Liegt Siegfried im Sterben? vor 11 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Der Magier Siegfried Fischbacher vom Duo „Siegfried und Roy“ soll im Sterben liegen. Das berichtet nun die „BILD“. Laut der Zeitung leidet der 81-Jährige an Bauchspeicheldrüsenkrebs und soll bereits darüber gesprochen haben, wie es nach seinem Ableben mit den weißen Tigern weitergeht.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen