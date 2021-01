Bethesda überrascht alle: Neues "Indiana Jones"-Spiel in Arbeit vor 53 Minuten < > Embed Quelle: SWYRL - Länge: 00:24s - Veröffentlicht: Bethesda sorgt für die erste Riesen-Überraschung des noch jungen Spiele-Jahres: Ein neues "Indiana Jones"-Game ist in Arbeit! Neben der Frage nach dem Genre bleibt eine andere noch offen: Wird der Titel nach der Übernahme durch Microsoft auch für die Playstation erscheinen?



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen