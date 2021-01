«Waldläufer» von Oppenau kommt vor Gericht vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Offenburg, 14.01.21: «Waldläufer» von Oppenau kommt vor Gericht Angeklagter hatte am 12. Juli 2020 vier Polizisten entwaffnet Danach floh er aus einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte Ein Großaufgebot der Polizei suchte tagelang nach ihm. Am 17. Juli wurde er in einem Wald festgenommen Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft Nun beginnt am 15. Januar vor dem Offenburger Landgericht der Prozess



