Historische Pleite - FC Bayern scheitert in Kiel vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Historische Überraschungspleite im DFB-Pokal Zweitligist Holstein Kiel schaltet FC Bayern schon in Runde zwei aus Nach 2:2 kommt es nach der Verlängerung zum Elfmeterschießen,... ...das der Spitzenreiter mit 5:6 verliert Erstmals scheitern die Bayern seit mehr als 20 Jahren... ...damit in der zweiten Runde des DFB-Pokals Niederlage bedeutet auch Ende der Siegesserie nach 13 Pokal-Spielen



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen