Laschet soll Kramp-Karrenbauer an CDU-Spitze ablösen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: Berlin, 16.01.21: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet soll neuer CDU-Chef werden Laschet setzte sich auf dem CDU-Parteitag in einer Stichwahl durch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz erhielt rund 60 Stimmen weniger Norbert Röttgen schied bereits im ersten Durchgang aus Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden