Zoe Saip: Vater äußert sich zu Tränen bei Dschungelshow vor 6 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Auch im Jahr 2021 gibt es im Dschungelcamp, das dieses Jahr zur Dschungelshow wurde, viel Drama und einige Tränen. Dieses Mal sorgt Ex-GNTM-Kandidatin Zoe Saip für die gehörige Portion Drama, da sie sich sorgt, ihren Vater zu enttäuschen. Dieser sprach gegenüber RTL jetzt über seine Tochter. +++ Die Dschungelshow gibt es im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Sendung auf www.tvnow.de zu sehen.



