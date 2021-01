Großrazzia gegen Schleuser in mehreren Bundesländern vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:41s - Veröffentlicht: Salzgitter 19.01.2021 Großrazzia in mehreren Bundesländern gegen internationale Schleuserbande Verhaftungen und Durchsuchungen in Berlin, Niedersachsen, NRW und Hessen Umfangreiches Beweismaterial wurde sicher gestellt Beschuldigte sollen seit 2019 Menschen eingeschleust haben... ...über die sogenannte Balkanroute gegen hohe Summen