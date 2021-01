Trump- Abschiedsrede: «Beten» für Erfolg der Biden-Regierung

O-Ton Donald Trump «This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous.

We extend our best wishes, and we also want them to have luck·a very important word.» Einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump in einer Abschiedsrede an die Nation der künftigen Regierung seines Nachfolgers Joe Biden Erfolg und Glück gewünscht.

In einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft aus dem Weißen Haus lobte Trump seine Arbeit als Präsident und sagte an die Adresse der neuen Regierung: «Die Welt respektiert uns wieder.

Bitte verlieren Sie diesen Respekt nicht.» «We restored American strength at home and American leadership abroad.

The world respects us again.

Please don·t lose that respect.» Zwei Wochen nach einem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol verurteilte Trump den Vorfall und sprach sich gegen Gewalt aus.

«All Americans were horrified by the assault on our Capitol.

Political violence is an attack on everything we cherish as Americans.

It can never be tolerated.» Joe Biden, der heute als Präsident vereidigt wird wurde von Trump in seiner rund 20-minütigen Ansprache kein einziges Mal namentlich erwähnte.

Trump ist außerdem der erste Präsident seit über 150 Jahren, der nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers am Kapitol teilnimmt.

«Thank you, and farewell.

God bless you.

God bless the United States of America.»