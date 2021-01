Nächstes Desaster bei Corona-Impfungen in Deutschland: NRW verhängt sofortigen Impfstopp in Kliniken vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Die Planung der Coronavirus-Impfungen in Deutschland steht vielerorts in der Kritik. Jetzt macht ein Bürgermeister aus Hessen aus seinem Unmut keinen Hehl. Nun zieht Nordrhein-Westfalen die Reißleine.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen