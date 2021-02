Washington: Joe Biden als 46. US-Präsident vereidigt vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:55s - Veröffentlicht: Washington, 20.01.21: Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten am Mittwoch an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Atmo Zuvor war Kamala Harris als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt worden. Atmo Biden löst den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm. Viele ehemalige Präsidenten und Künstleerprominenz waren dagegen gekommen. Musik Lady Gaga Musik Jeniifer Lopez Die Zeremonie am US-Kapitol fand unter nie da gewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt. Vor zwei Wochen hatten gewalttätige Anhänger des abgewählten Trumps das Parlamentsgebäude gestürmt. Die Angst vor neuerlicher Gewalt rund um die Vereidigung war groß.