Leni Klum: Ihr Freund macht ihr eine süße Liebeserklärung am 21.01.2021 < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: Leni Klum startet gerade als Model richtig durch! Und nicht nur Mama Heidi Klum ist stolz auf ihre älteste Tochter, sondern auch Lenis Freund Aris. Der machte ihr jetzt nämlich eine süße Liebeserklärung via Instagram.