So monströs war Mario noch nie: Als Giga-Katze tritt er gegen Wut-Bowser an vor 3 Wochen < > Embed Quelle: SWYRL - Länge: 02:10s - Veröffentlicht: Wenn "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" am 12. Februar erscheint, können sich Switch-Spieler auf einiges gefasst machen - unter anderem auf einen Boss-Kampf, der es in sich hat: Unter dem Motto "Bigger, badder, Bowser" tritt Mario dann gegen seinen monströsen Erzfeind an. Als giga-große Katze ...