Verschärfte Corona-Kontrollen am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main, 24.01.21: Die Bundespolizei am größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main hat die Kontrollen bei Flügen aus Hochrisikogebieten der Corona-Pandemie verschärft. O-Ton Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei «Ja seit heute Null Uhr kontrolliert die Bundespolizei Flüge aus Hochrisikogebieten. Es sind 32 Länder, die jetzt ausgewiesen sind und wir haben heute Morgen vier Flüge bereits kontrolliert.» Konkret kontrollieren die Beamten, ob ein entsprechendes Einreiseformular digital ausgefüllt wurde. Zudem müssen alle einreisenden Passagiere einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. O-Ton Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei «Wenn jemand keinen Corona-Test vorweisen kann, aber nach Deutschland einreisen will, hat er noch die Möglichkeit hier im Transitbereich in einem Corona-Testcenter einen Corona-Test durchzuführen. Wenn die Person das aber nicht möchte oder sich weigert einen Test zu machen, müssen wir die Einreise verweigern und die Person muss zurückgewiesen werden.» Sogenannte Hochinzidenzgebiete sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als Deutschland. Dazu zählen in der Regel Länder mit einem Inzidenzwert über 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche.