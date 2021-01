Trauerfeier für Magier Siegfried Fischbacher in Rosenheim vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Rosenheim, 22.01.21: Trauerfeier für weltberühmten Magier Siegfried Fischbacher Familienangehörige nahmen an seinem Geburtsort Abschied Der Magier wurde zusammen mit seinem Partner Roy Horn bekannt Sie traten als «Siegfried & Roy» mit weißen Tigern auf Fischbacher starb am 13. Januar mit 81 Jahren an Krebs Roy Horn war rund acht Monate zuvor gestorben