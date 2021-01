An wie viele Namen der Opfer des Dritten Reiches erinnern wir uns heute noch?

Ähnliche Nachrichten Erinnerung: Digitales Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Ein Livestream am internationalen Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erinnert am Mittwoch um 17...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top



Geschichte: NS-Opfer: Lichtinstallation an der Französischen Botschaft Ein digitales Denkmal an der französischen Botschaft in Berlin erinnert an die Opfer des...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top