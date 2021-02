Gelebte jüdische Vielfalt in Berlin vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 02:55s - Veröffentlicht: 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Aber wie sieht jüdisches Leben in Deutschland heute aus? Zwei Frauen, die eine Rabbinerin, die andere auf dem Weg dorthin, leben ihre Religion auf ihre jeweils eigene Weise.



